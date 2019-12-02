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12:58 02 Aralık 2019
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    İklim Zirvesi, 196 ülkenin katılımıyla Madrid'de başladı

    © AP Photo / Paul White
    Çevre
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    Birleşmiş Milletler İklim Konferanslarının 25.’si bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başladı. İki hafta boyunca devam edecek zirvenin hedefleri arasında küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması yer alıyor.

    Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25), ‘Harekete geçme zamanı’ sloganıyla 196 ülkeden temsilcinin katılımıyla Madrid'de başladı.

    Şili'de yapılması planlanan ancak eylemler nedeniyle Madrid'e alınan COP25'in açılış konuşmasını konferansın başkanlığını yürüten Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt yaptı.

    Schmidt, "Şili'de ve dünyada çevresel ve sosyal krizler yaşıyoruz. Bunları çözmek için toplum olarak bizi birleştiren değerlere dönmemiz gerekiyor. 'Harekete geçme zamanı' aslında bir slogan değil, ekonomik, sosyal ve aynı zamanda ahlaki sorumluluğu olan bir gereklilik" diye konuştu.

    Dünya liderlerine bir çağrı yapan Schmidt, “Bunu görmek istemeyenler tarihin yanlış tarafında yer alacaklar” dedi.

    ‘Geri dönüşü olmayan nokta uzakta değil’

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    © Sputnik / Pavel Lvov
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    Schmidt’in ardından bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de küresel ısınmanın geri döndürülemez bir noktaya yaklaştığına dikkati çekerek, “Geri dönüşü olmayan nokta uzakta değil, üzerimizden geçmek üzere. Doğaya karşı savaşımızın durması gerekiyor. İklim değişikliğine bağlı hava kirliliği 7 milyon insanın hayatına mal oldu. İnsanlık doğaya karşı savaştı, şimdi karşı saldırı altında” ifadelerini kullandı.

    Guterres, küresel sıcaklıklar ve deniz seviyesindeki artışların son beş yılda rekor kırdığı, okyanusların asitlendiği, buzulların eridiği, karasal ve deniz çeşitliliğinin tehdit altında olduğu, kuraklığın ve doğal afetlerin alarm verecek bir hızla arttığının altını çizdi.

    Gündemde neler var?

    COP25'e katılan ülkelerin, 13 Aralık'a kadar sürecek konferans boyunca, 2015'teki zirveden adını alan Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için vaatlerini yinelemesi beklenirken, çevreci örgütler bunun yeterli olmayacağını, yeni kararlar alınması gerektiğini savunuyor.

    Leonardo DiCaprio
    © REUTERS / Toby Melville
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    2020 sonrası iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinin çizildiği Paris Anlaşması, sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulmasını ve fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmeyi hedefliyor.

    Zirvenin ana temalarından bir diğeri ise uluslararası ticaretin iklime zarar vermeden hangi kurallara göre işleyebileceği sorusu olacak. İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi mali zararlara sebebiyet veren kuraklık ya da fırtına gibi doğa olayları da tartışılacak.

    Thunberg, okyanusu aşarak geliyor

    Öte yandan Madrid'de COP25'e katılacağını açıklayan 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in Atlantik Okyanusu'nu katamaran ile geçerek yarın Portekiz'in Lizbon Limanı'na ulaşacağı belirtildi.

    Thunberg'in Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina tarafından karşılanacağı açıklandı.

    Etiketler:
    Carolina Schmidt, Antonio Guterres, İklim değişikliği, Greta Thunberg, İklim, Madrid, İspanya, Paris İklim Anlaşması, Sıcaklık, Küresel ısınma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25)
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