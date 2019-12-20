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16:38 20 Aralık 2019
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    Hayvanseverler İBB önünde eylem yaptı: 'İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz'

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    Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvansever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde toplanarak eylem yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından hayvanseverlerin burada çadır kurmasına izin verildi.

    Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini protesto eden bir grup hayvansever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde toplandı. “Ekrem İmamoğlu sözünü tut", “Adalar'da fayton istemiyoruz" sloganları atan gruptakiler çadır kurmaya başladı.

    Bunun üzerine polis grubun elindeki çadırları aldı. Polisle gruptakiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin ardından devreye İBB görevlileri girdi. Gruptakilerden 3 kişi, CHP İBB meclis üyeleriyle görüştü. Görüşme sırasında bekleyişe geçen hayvanseverler bu sırada 3 tane çadır kurdu. Polis, grubun etrafını sararak bekleyişe geçti.

    'Birazcık vicdan bekliyoruz'

    Görüşmenin ardından gelen hayvanseverlerden Doğa Altınsay, “Duruşumuz net. Biz nöbet için buraya geldik. Hayvan sömürüsü ve katliamların bu yüzyılda devam etmemesini sağlamak istiyoruz. 'Atlı fayton kültürü varmış, bu bizim mirasımızmış' sözlerini kabul etmiyoruz. Hangi yüzyılda yaşıyoruz. Elektrikli faytonlar var. Bu kadar zor değil bunu değiştirmek. Birazcık vicdan bekliyoruz" diye konuştu.

    'Samimiyetinden şüphe etmemize yetti ve arttı bile'

    Viyan Kınalı ise, İmamoğlu'na seslenerek şöyle konuştu:

    “Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı seçilme ön koşulu olarak insanlardan destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Bu, onun bu konuya ne kadar önem ve özen gösterdiğinin kanıtı olmalıydı. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. Bugün biz çadırımızı kaldırmayacağımız için müdahale tehdidi alıyoruz. Bu da bugüne kadar şiddet görmüş atların yanında yurttaşların da şiddet görme ihtimali var. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB'nin elindedir. Biz asla buradan ayrılmayacağız."

    'Biz sorunu çözmelerini istiyoruz'

    Doğa Giray ise, “Burada başımıza gelecek şeylerden de İBB'nin sorumlu olmayıp kolluk kuvvetlerinin sorumlu olduğunu söylediler. Bu açıkça işi kendilerinden atmaktır. Biz bugün buradaysak ve müdahale tehdidiyle karşı karşıya isek İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözünü tutmadığı için bunlara maruz kalıyoruz. Sorumlusunun kim olduğunu işaret etmelerini istemiyoruz. Biz sorunu çözmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

    İmamoğlu: Oradaki fayton sorununu çözüyoruz

    Grubun bekleyişi devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Sürecin takipçisi olduklarını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

    "Orada bir protokol var. Orada bir süreç işliyor. Yazın ortasında ‘Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık’ diyemezdik. Ama analizler yaptık, çalıştaylar yaptık, işin sonuna geldik. Biz, oradaki fayton konusunu çözüyoruz. Görecekler, çok çağdaş, çok farklı bir yüzü olacak Adalar’ın önümüzdeki bahar itibariyle. Çözüyoruz. Ama iş bitince bunu açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz. Akşam da kendileriyle sohbet edeceğim İBB’de."

    Etiketler:
    Adalar Belediyesi, At, Protesto, Ekrem İmamoğlu, Eylem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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