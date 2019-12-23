Greta bu kez Avustralya Başbakanı Morrison'ı 'kızdırdı'

İklim aktivisti Greta Thunberg’in ‘atıştığı’ siyasilere Avustralya Başbakanı Scott Morrison da eklendi. Ülkede aylardır devam eden yangınları ‘siyasi eylemsizliğe’ bağlayan Greta’yı eleştiren Morrison, “Burada, denizaşırı ülkelerdeki insanları etkilemek için bulunmuyorum” dedi.

Mücadelesiyle tüm dünyaya ilham olan ancak ‘iradesizlikle’ eleştirdiği bazı siyasiler tarafından pek de sevilmeyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in hedefinde bu kez Avustralya Başbakanı Scott Morrison vardı.

Avustralya’da aylardır devam eden orman yangınları hakkında Twitter’dan bir açıklama yapan Greta, “Bunun gibi afetler bile herhangi bir siyasi eylem getirmiyor gibi görünüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Çünkü giderek artan aşırı iklim olayları ve Avustralya yangınları gibi doğal afetlerle iklim krizi arasında bir bağlantı kurmakta hâlâ başarısız oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Greta, “Değişmesi gereken bu. Şimdi” diye de ekledi.

Not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible?

Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires

That's what has to change.

Now. https://t.co/DQcZViKJQz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 22, 2019

'Bana uymaz' dedi ama eleştirmeyi ihmal etmedi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise bu eleştiriye tepki gösterdi.

Yangınlardan en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Yeni Güney Galler’de gazetecilere konuşan Morrison, denizaşırı ülkelerde yaşayan kişilerin fikirleri yerine ülkesi Avustralya’ya odaklandığını söyledi.

Ancak Greta’ya gönderme yapmayı ihmal etmeyen Morrison, “Avustralya dışındaki insanların Avustralya’nın ne yapması gerektiğine dair düşüncelerini yorumlamak bana uymaz. Avustralya’da, Avustralya için doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapıyoruz ve bu her zaman bana rehberlik edecek ilke olacak. Burada, denizaşırı ülkelerdeki insanları etkilemek için bulunmuyorum” dedi.

Başbakan ayrıca iklim değişikliğine karşı gerekeni yapmak konusundaki tutumlarının değişmediğini de belirtti.

Morrison, birkaç eyalette devam eden yangınlar sırasında Hawaii'ye tatile gittiği için tepkilerin odağına yerleşmiş, bu nedenle özür dilemişti.