Dünyanın en yaşlı gergedanı Fausta öldü

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğu sanılan Fausta öldü.

İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi.

World's oldest black rhino Fausta dies aged 57 in a Tanzanian sanctuary after living most of her life in the wild https://t.co/nYJpjuB2Bm — Daily Mail Online (@MailOnline) December 28, 2019

Ngorongoro Doğal Hayatı Koruma İdaresinden Freddy Manongi, 54 yıldan uzun süre kraterin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta'nın sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdiğini söyledi.

Manongi, kayıtların, 27 Aralık'ta ölen Fausta'nın dünyada en uzun yaşayan gergedan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Fausta'nın uzun yaşamasına, hiç yavrulamamasının etkisi olduğu düşünülüyor.

Gergedanların vahşi doğada 37 ila 43 yıl yaşadığı belirtiliyor.