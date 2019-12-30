BP CEO'su Dudley: Kızımın arkadaşları küresel ısınmadan duydukları endişe yüzünden antidepresan kullanıyor

İngiliz petrol devi BP'nin CEO'su 64 yaşındaki Dudley, görevini devretmesine 2 ay kala yaptığı açıklamada, genç nesilleri küresel ısınma sebebiyle mutsuz ve endişeli görmekten nefret ettiğini söyledi.

Kendi kızının da bu konudaki endişeleri paylaştığını ifade eden Dudley, kızının kendisine 'bir fosil yakıt şirketinde nasıl çalışabildiğini' sorduğunu dile getirdi. Kızının arkadaşlarının küresel ısınma nedeniyle endişe duyduğunu söyleyen BP CEO'su, "Günümüzün genç insanlarının yenilenebilir yada değil, enerji alanına daha çok ilgili olmalarını umuyorum. Fakat bu işlerde bazı sorumluluklarınız da var ve bu herkesin yaptığı bir şey değil" dedi.

Günde yaklaşık 3.7 milyon varil petrol üreten BP, yılda dolaylı ve dolaysız olarak toplam 491 milyon tonluk karbon emisyonundan sorumlu tutuluyor. BP ayrıca, yıllık bütçesinin yalnızca yüzde 3'ünü yenilenebilir enerjiye ayırmasından dolayı da eleştiriliyor.