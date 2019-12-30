İstanbul ormanlarında çam kese böceği alarmı

İstanbul'da Aydos Ormanlarında da görülen böcek türü, bu şekilde hızla üreyerek ağaç ölümlerine sebep oluyor. Çam kese böcekleri aynı zamanda insan ve hayvan sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, kış ve bahar mevsimlerinde ağacın farklı bölgelerinde bulunarak tehdit oluşturan böcekler hakkında önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da ağaç dallarında çam kese böcekleri görülmeye başladı. Aydos Ormanında da görülen çam kese böcekleri, hem ağaç ölümlerine sebep oluyor, hem de insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluşturuyor.

Türkiye'de Akdeniz havzası başta olmak üzere Marmara, Ege, Karadeniz’in sahil kısımlarında çam ormanlarında dağılım gösteren çam kese böcekleri, çam ağaçlarının ibreleri üzerinde kese oluşturarak ağacın özütüyle beslenirler ve ağaçların büyümesini yavaşlatırlar.

Aynı zamanda çam ağaçlarının yapraklarını çok hızlı tüketerek ağaç ölümlerine neden olabilen bu böcekler kış aylarında çam ağaçlarının dallarında keseler oluşturarak büyürler. Bahar aylarında ise keselerden çıkarak feromon izleri bırakarak uzun bir konvoy halinde ağaç diplerine inerler.