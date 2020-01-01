Deniz yaşamı için zararlı güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau

Pasifik ülkesi Palau'da zararlı olarak belirlenen 10 kimyasal maddeden yapılan güneş kremlerine getirilen yasak başladı. Palau lideri "Bu kimyasalları yasaklayan ilk ülke olup olmamak umurumuzda değil. Bunu yaygınlaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Palau mercanlara ve deniz yaşamına zarar veren güneş kremlerini yasakladı. Böylece Palau bu yasağı getiren ilk ülke oldu.

Kendini turistlere 'dalgıçlar için el değmemiş bir cennet' olarak pazarlayan ülkede duyurusu 2018'de yapılan güneş kremi yasağı yeni yılda hayata geçiyor.

Çarşamba gününden itibaren aralarında ultraviyole ışınlarını emen oksibenzon ve oktinoksatın da bulunduğu 10 kimyasalı içeren güneş kremlerinin kullanılması veya satılması yasak.

Palau lideri Tommy Remengesau da "Yaşamın yuvası olan doğaya saygı göstermek zorundayız" dedi. AFP ajansına konuşan Remengesau şöyle devam etti: "Bilim bize bir uygulamamızın mercanlara, balıklara ya da okyanusa zarar verdiğini söylüyorsa halkımız ve ziyaretçilerimiz bunu dikkate alır. Palau'nun kritik doğal alanlarında ve doğamızın en ünlü canlılarının dokularında zehirli güneş kremi kimyasalları tespit edildi. Bu kimyasalları yasaklayan ilk ülke olup olmamak umurumuzda değil. Bunu yaygınlaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız."

Palau'nun Rock Adaları'ndaki bir lagün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Zararlı kimyasallar içeren güneş kremlerinin sayısı azalıyor. 2018'de uzmanlar bu zararlı maddelerin güneş kremi ve losyonlarının yarısında bulunduğunu açıklamıştı. ABD'nin Hawaii eyaleti benzer bir yasağın duyurusunu yaptıktan sonra belli başlı markalar ürünlerinin 'mercan sever' olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Hawaii'deki yasak 2021'de yürürlüğe girecek.

Hawaii'nin yanı sıra ABD'nin Virjin Adaları'nda da mart ayında güneş kremi yasağı başlıyor. Bu yasağın uygulanacağı diğer bir yer de Güney Karayipler'deki Bonaire adası.