Kızılırmak Nehri'nde HES inşaatı için ÇED raporu onaylandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine, 'yılda 50 bin metreküp ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri' kapsamında yapılan regülatör ve hidroelektrik santralına (HES) onay çıktı. Projeye 'ÇED olumlu' raporu verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Cemil Ciğerim'in haberine göre, Bafra ilçesi Doğankaya, Derbent ve Kozağzı mahallesi sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerine, Ceyduru Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan Duru Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali Projesi’ne onay çıktı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı verilmiş olup; Samsun Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından nihai kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, meri mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."