Kül olan Avustralya'yı hayata döndürmek için 1.39 milyar dolarlık fon açıklayan Başbakan, 'Daha aylarca yanacağız' dedi

7 milyon hektarlık alanı kül olan, 24 insanı, sadece bir eyalette yarım milyar hayvanını kaybeden Avustralya, yangına karşı 3 bin askeri seferber etmesinin ardından yeniden yapılanma için 1.39 milyar dolarlık paket açtı. Ama Başbakan'ın "Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak" uyarısı Avustralya'nın ufkunu daha da kararttı.

Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Sadece bu ülkeye özgü, bazısı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvan türlerinin yaşadığı Avustralya'da bügüne dek yangınların bilançosu hayvanlar için insanlardan da vahim oldu.

Yangın yüzünden ülke çapında en az 24 insan öldü.

Yangından en çok etkilenen Yeni Güney Galler eyaletinde yarım milyar hayvanın yangın yüzünden can verdiği tahmin ediliyor.

© REUTERS / STRINGER Canberra yakınında yangınlardan duman altında kalan çalılık alanda bir kanguru

Sydney Üniversitesi'nden ekolojistler, eylül ayından beri 480 milyon memeli hayvan, kuş ve sürüngenin doğrudan yangınlarla ya da yangından kaynaklanan nedenlerle öldüğü tahminini paylaştı.

Ekoloji profesörü Chris Dickman, gerçek rakamın tahminlerden çok daha büyük olabileceğini belirtti.

Ekolojistler, yangınların başka eyaletleri de sarması nedeniyle bu sayının artabileceği uyarısı yaptı.

Heartbreaking footage of kangaroos fleeing has been captured in Monaro, NSW, as bushfires close in.



For more fire updates: https://t.co/m3qKpIZsu5 pic.twitter.com/Jo6MDtuygC — news.com.au (@newscomauHQ) December 31, 2019

Aylardır Avustralya'dan ilerleyen yangın duvarlarından kaçan kanguruların, kömüre dönmüş koalaların, ağaçlardan ölü bedenleri düşen kakadu papağanlarının görüntüleri geliyor.

Volunteer Firefighter in Australia saving a koala bear via /r/pics https://t.co/4Cs81QUUOJ pic.twitter.com/gDvzaGBA1F — Bomb Voyage | Le Pig-al Patrol (@v0y4ge) January 5, 2020

Yeni Güney Galler eyaletinin orta-kuzay yakasındaki koala nüfusunun üçte birine tekabül eden en az 8000 koala dört aydan kısa sürede öldü. Yaşam alanlarının da yaklaşık üçte biri yok oldu. Bu yüzden uzmanlar, koala soyunun kurtarılamayabileceği görüşünde.

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu. Yangından kurtulan bir koala'nın su içişi sosyal medyada gündem oldu. #avustralyayanıyor #AustralianFires pic.twitter.com/na3fXkY5e9 — Bilim Arşivi (@bilimarsivi) January 6, 2020

Yangından etkilenen diğer eyaletlerde de kayda değer koala nüfusu var, ama kaçının kaybedildiğine dair henüz bir sayı açıklanmadı.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, Yeni Güney Galler eyaletindeki kontrol edilemeyen yangından dolayı bölgede bulunan koala nüfusunun %30'unun ölmüş olabileceğini açıkladı.#AustraliaBushfires pic.twitter.com/HAqlVobU03 — Pi sayısı π ² (@PisayPi) January 6, 2020

Günün 18 ila 22 saatini uyuyarak geçiren ve yavaş hareket eden koalalar için okaliptüs yaprakları olmazsa olmaz gıda kaynağı. Bir bölgede birkaç nesil boyunca yaşayan bir koala, 50 kilometre uzağa taşınamıyor, zira aynı alana, aynı ağaç türüne ihtiyaç duyuyor, farklı koşullara uyum sağlayamıyor.

Avustralya'nın 6 eyaletinde yaklaşık 7 milyon hektar alan yanıp kül oldu. Bu Belçika ve Haiti'nin toplam yüzölçümünden büyük bir alan.

• At least 24 people have died nationwide this fire season

• About half a billion animals have been killed in New South Wales by one estimate

• More than 14.7 million acres have been burned across the country's six states https://t.co/wJJrbhrJvH — CNN (@CNN) January 6, 2020

2000 evden geriye hiçbir şey kalmadı. Ateş ve dumandan kaçanlar sahillerde toplanarak yaşam mücadelesi veriyor.

​Pazar günü yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerin sayısı 2700 kadardı. Bugüne dek 3 itfaiyeci öldü.

Dramatic footage shows firefighters driving through a bushfire in Australia as their truck is lashed by flames https://t.co/a4cjuwMqji pic.twitter.com/GngXb5OqSi — CNN International (@cnni) January 1, 2020

Yangınlarla mücadele için 3000 yedek asker ve uzmanlık sahibi diğer askerler göreve çağrıldı.

Yangınlar sırasında Hawai'ye tatile gittiği için eleştiri oklarının hedefindeki Başbakan Scott Morrison, yangınlardan etkilenen bölgelerin iki yıl içinde yeniden yapılanması için ilaveten 1.39 milyar ABD dolarına denk gelen fon kanalize edeceklerini açıkladı.

Yangının yaralarını sarmak için ne gerekirse hükümetin ödeyeceğini söyleyen Morrison, bunun 347 milyon dolarının Haziran 2020'de bitecek mali yıl, yaklaşık 700 milyon doların 2020/21 ve 347 milyon dolarının 2021/22 için tahsis edileceğini belirtti.

"Yangınlar devam ediyor ve daha aylarca yanacak" vurgusu yapan Avustralya Başbakanı, daha fazla kaynak ayırmak gerekirse temin edileceğinin altını çizdi.

Do people realise how bad it is in Australia right now? An area the size of Belgium has burnt to the ground & over half a million animals have been wiped up #AustraliaFires #AustraliaBurns pic.twitter.com/KY3Ux1Sko2 — Deric Ó hArtagáinTV (@deric_tv) December 30, 2019

Avustralya son on yıldır en kötü kuraklıklarından birini yaşıyor. Aralık ayında bir sıcak hava dalgası ülke çapında en yüksek ortalama sıcaklık rekorunu kırdı.

Ülkeden atmosfere öyle çok ısı ve duman yükseliyor ki korkunç görünümde ve etkide ateş hortumları ve duman kasırgaları oluşturuyor.

Bu kasırgaların çaktığı kuru yıldırım ve şimşekler de karaya yeni yangın tetikleyicisi olarak geri dönüyor.

© REUTERS / Social Media Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde süren yangınların yarattığı pyrocumulonimbus bulutları

Aralık ayı başlarında, Sidney’de duman o kadar kötüydü ki hava kalitesi tehlikeli seviyenin 11 katı olarak ölçülüyordu.

Bugün Avustralya federal hükümetinin acil durumlardan sorumlu bakanlığının Canberra'daki ofisini hava kalitesinin kötülüğünden ötürü kapattığı haberi geldi.

Orman yangınların dumanları altında kaybolmuş durumdaki resmi başkent Canberra'da çocuk bakım hizmetleri de verilemiyor.

Australia's deadly bushfires are producing so much smoke, the federal government department responsible for managing emergencies had to shut its Canberra office due to poor air quality https://t.co/ViKQRgKEwW — CNN International (@cnni) January 6, 2020

Bugün Hava Kalitesi Endeksi'nde Canberra'nın reytingi 340 idi, yani Çin başkenti Pekin'in 170'inin iki katı.

Avustralya dün başlayan geçici yağmurla kısmi nefes aldı, ama kıta için yaz mevsimi asıl ocak ayından itibaren etkisini hissettireceğinden yangınların devam etmesi kaçınılmaz.

ABD'nin uzay kurumu NASA'nın bu sezon Avustralya'da çıkan tüm yangınların görüntülerini birleştirerek oluşturduğu grafik, dünya çapında tüm insanlara "Bir kıta yanıp kavrularak yok oluyor" dedirtti.

Victoria eyaletinin East Gippsland bögesinde helikopterden termal kamerayla çekilen görüntüler de yangınların baş edilemeyecek kadar muazzam boyutta olduğunu ortaya koydu.

It takes a few seconds but when you see it the sheer enormity of what you're looking at is hard to comprehend.



Thermal imaging captures the immense scale of the bushfire front in the East Gippsland area of Victoria on 31 Dec.#AustralianBushfires pic.twitter.com/hATA63Wo7u — Guardian Australia (@GuardianAus) January 5, 2020

Uzmanlar, Avustralya'da 'yangın sezonu' diye anılan dönemin geleneksel yangınlarının bu kez kontrol edilemez boyutlarda yayılması ile iklim değişikliği arasında bağlantı kuran görüşler bildiriyor.