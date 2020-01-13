Tenisin majestesi, fosil yakıt sponsoru Credit Suisse'le anlaşması nedeniyle iklim aktivistlerinin hedefinde

Greta'nın başını çektiği iklim aktivistleri, tam da yangın kriziyle mücadele için Avustralya'da etkinliğe katıldığı sırada Federer'e fosil yakıt çıkaran şirketlere 57 milyar dolar finansman sağlayan Credit Suisse ile sponsorluk anlaşmasının hesabını sordu. Tenis efsanesi, iklim değişikliğini ciddiye aldığını söyledi, ama sponsoruna değinmedi.

Tenisin taçsız kralı İsviçreli Roger Federer, İsviçre bankası Credit Suisse ile sponsorluk anlaşması nedeniyle Greta Thunberg dahil iklim aktivistlerinin eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından, iklim değişikliğini çok ciddiye aldığını açıkladı, ama sponsorluk anlaşmasını iptal etmedi.

12 iklim aktivisti, 2018 yılında Federer-Credit Suisse anlaşmasını protesto için bankanın bir şubesinde tenis oynamıştı. Bu yüzden çarptırıldıkları para cezasını ödemeyi reddeden aktivistlerin bu hafta İsviçre'de yargılanmasına başlandı.

'Federer sen bunu destekliyor musun?'

Bu arada eylülde BM Genel Kurulu kapsamındaki iklim zirvesinde dünya liderlerine kafa tutan konuşmasıyla tüm dünyada tanınan 16 yaşındaki Greta Thunberg, 350.org Europe'un şu paylaşımını retweetledi:

Greta Thunberg criticizes Roger Federer for his role as Ambassador of Credit Suisse https://t.co/nTZ07GRXVP pic.twitter.com/OKjWe4FOio — Tennis World English (@TennisWorlden) January 9, 2020

"@CreditSuisse 2016'dan beri yeni fosil yakıt kaynakları arayan şirketlere 57 MiLYAR dolar sağladı ki, bu, #İklimEylemi'yle tümüyle çelişen bir hareket. @RogerFederer sen bunu destekliyor musun? #RogerArtıkUyan."

Her zaman hayranlık görmeye alışkın tenisin majesteleri, bunun üzerine dikkatli dille kaleme alınmış bir açıklama yayımladı, ancak doğrudan Credit Suisse'den söz etmedi.

Tam da iklim değişikliğiyle bağlantılandırılan şekilde Avustralya'yı kasıp kavuran ve 1 milyar hayvanın canını aldığı tahmin edilen yangın kriziyle mücadele için Melbourne'de bir etkinliğe katıldığı sırada iklim aktivistlerinin hedefi olan Federer, "İklim değişikliği tehdidini ve etkilerini çok ciddiye alıyorum, özellikle de ailemle birlikte yangınların yarattığı yıkımın ortasındaki Avustralya'ya gelmişken" diyerek şöyle devam etti:

Roger Federer‘s statement regarding the protests from climate activists, asking him to break ties with Credit Suisse. #Federer pic.twitter.com/vg9Ig1EmQ7 — Simon Häring (@_shaering) January 11, 2020

'Sorumluluğumu hatırlatanları takdir ediyorum'

"Dört küçük çocuğun babası ve herkes için eğitimin ateşli destekçisi olarak, gençliğin iklim hareketine büyük saygım ve hayranlığım var, hepimizi davranışlarımızı incelemeye ve yaratıcı çözümler için harekete geçmeye ittikleri için genç iklim aktivistlerine müteşekkirim. Onlara kulak vermeyi onlara ve kendimize borçluyuz. Bir birey, bir sporcu ve bir girişimci olarak sorumluluğumu hatırlatanları takdir ediyorum ve ayrıcalıklı konumumu sponsorlarımla önemli konularda diyalog kurmak için kullanmaya kararlıyım."

Swiss tennis player Roger Federer has issued a carefully worded response to mounting criticism, notably from @GretaThunberg, over his association with financial institution Credit Suisse.https://t.co/ObRvO6tUt3 — DW News (@dwnews) January 13, 2020

Avustralya'da yılda 60 milyon ton kömür üretecek projeye Siemens desteği​

Son dönemde şaibeli işlemleri boyunu aşan Alman sanayi devi Siemens de yangın krizinin ortasındaki Avustralya’da bir açık maden ocağına verdiği destek nedeniyle eleştiri bombardımanının altında.

Queensland eyaletinde Hindistanlı şirket Adani Group'un işlettiği Carmichael kömür madeninden kömür taşınması için demiryolu hattına sinyal teknolojisi sağlamak için 18 milyon euroluk anlaşma yapmış bulunan Siemens, Avustralya'daki iklim protestolarına koşut, projeyle ilgili nihai kararı pazartesine kadar karar vereceklerini duyurmuştu.

Cumartesi günü Greta Thunberg'den Siemens’e 4.6 milyar ton karbon salımına sebep olacak projeden vazgeçmesi çağrısı geldi.

German engineering group Siemens says it will honor its contractual obligations to a coal mining project in Australia despite strong criticisms from environmental groups https://t.co/hETrpxlyT4 pic.twitter.com/XMM5nRRVBo — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Münih'teki şirket merkezi önünde protesto

Siemens CEO’su Joe Kaeser ise yasal ve ekonomik taahhütler içeren sözleşmeden çıkamayacaklarına dair açıklama yaptı. Bunun üzerine 'Soyların Tükenmesi İsyanı' hareketi, yılda 60 milyon tonluk üretimle dünyanın en büyüklerinden biri olması beklenen kömür madenine Siemens'in desteğini Münih'teki şirket merkezi önünde protesto etti.

About 120 people staging a lie-in in front of Siemens HQ today to protest the company’s decision to go ahead with a contract supplying a coal mine in Australia. pic.twitter.com/HGOSqAaQLY — Oliver Sachgau (@sachgau) January 13, 2020

Avustralya'da da protestolar düzenlendi.

We don't need ANY more coal mines in Australia or the world. Do the right thing Siemens and pull out of Adani pic.twitter.com/QeGHWefjdZ — Justin Curtis (@justincurtis756) January 11, 2020

Siemens CEO'su: Proje yasal ve meşru

Siemens CEO'su ise projenin yerel ve federal hükümetlerin 1999 Çevresel Koruma ve Biyoçeşitliliğin Korunması Yasası ile yüzlerce sayfalık çevresel etki raporları uyarınca geliştirildiğini, dolayısıyla yasal meşruiyete sahip olduğunu savundu.

Siemens defies critics by sticking with Australia coal mine contract https://t.co/rgby7B9iOo — FT Energy (@ftenergy) January 12, 2020

'Taahhütlerini yerine getiren bir tedarikçi olmalıyız'

Kaeser şunları söyledi:

"Farklı paydaşların farklı çıkarlarını göz önünde bulundurmam gerekiyor. Bu proje hakkında öncesinde daha akıllıca davranmalıydık. Ancak şimdiki halde müşteri yasal zeminde bulunduğu sürece, taahhütlerini yerine getiren bir tedarikçi olmalıyız. Çünkü müşterilerinin güven duymadığı bir şirket olmak gibi seçeneğimiz yok."

'Yangın krizinin ortasında Siemens'in açıklaması utanç verici'

Bu kararı ağır şekilde eleştiren çevre aktivistleri, Siemens protestolarını yoğunlaştırdı.

Avustralya Koruma Vakfı'nın (ACF) kıdemli kampanya sorumlusu Christian Slattery, Avustralya yangınlarla mücadele ederken Siemens'in böyle bir açıklama yapmasını 'utanç verici' olarak değerlendirdi. Slattery, "Siemens, BM'nin Paris İklim Anlaşması’nı desteklediğini iddia ediyor, ancak şu an dünyanın en büyük karbon emisyonuna neden olacak projelerden birine destek olma konusunda kararlı” dedi.

Avustralya Yeryüzü Dostları'nın uzantısı olan ve çevreye zarar veren projeleri ifşa edip Avustralyalıların bunların sorumlularından hesap sormasına yardımcı olan Market Forces girişiminin başındaki Julien Vincent de "Siemens Yönetim Kurulu bu karar üzerine tartışmaların son bulacağını düşünüyorsa kendisini kandırıyor” dedi.

"Siemens 5 Şubat’ta gerçekleşecek Yıllık Paydaşlar Buluşması’nda yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşılaşacak" uyarısında bulunan Vincent, Alman sanayi devini bu kadar riskli bir projeye ortak olmanın şirkete nasıl faydalar sağlayacağını paydaşlarına açıklamaya çağırdı.

Avustralya, Endonezya'nın ardından dünyanın ikinci büyük kömür ihracatçısı.