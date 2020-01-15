Kent merkezinde, hava kirliliğine bağlı olarak oluşan sis tabakası görüş mesafesini düşürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme İstasyonları verilerine göre, kentte bazı bölgelerde hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığı ve hava kalitesinin 'sağlıksız' düzeyin bir alt kademesi olan 'hassas'ta seyrettiği bildirildi.

Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, merkez Yüreğir ilçesinde 104 olarak ölçüldü.

Adana'da hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor: En fazla 50 olması gereken partikül miktarı 104'e yükseldi https://t.co/EoOeMqwThT pic.twitter.com/VGxdQYHlqL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2020

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