Avustralya'daki yangınlarda itfaiyeciler ‘dinozor ağaçları’nı korumayı başardı

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarda itfaiyeciler, "dinozor ağaçları" olarak da bilinen dünyanın en yaşlı ağaçlarından Wollemi çamlarının bulunduğu alanı alevlerden korumayı başardı.

Milli Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Direktörü David Crust, itfaiyecilerin, Sydney kentinin Mavi Dağlar bölgesi civarında, geçmişi tarih öncesine dayanan ve sayıları 200'ün altında olan Wollemi çamlarının bulunduğu vadiyi havadan müdahaleyle korumayı başardığını belirtti.

Australia's prehistoric Wollemi Pines are saved from the grips of the country's devastating bushfires https://t.co/hTmiZCcyLk pic.twitter.com/SN8qJIiNSL — Reuters (@Reuters) January 16, 2020

​

Crust, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, bölgede iki aydan uzun süredir kontrol altına alınamayan alevlerin, Wollemi çamlarının bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine helikopterlerle vadiye taşınan uzman itfaiyecilerin, bölgede sulama sistemi oluşturduğunu söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının da yardımıyla bölgeye yangın geciktiricilerle müdahale edildiğini bildiren Crust, "Bu, (Wollemi çamlarının bulunduğu) alana yaklaşırken alevlerin şiddetini azaltmaya yardımcı oldu" dedi.

Wollemi çamlarının özellikle önemli bir tür olduğuna dikkati çeken Crust, "Gerçek şu ki, burası bu ağaçların var olduğu tek yer ve bu kadar az sayıda olmaları gerçekten önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'Bu ağaçların bulunduğu dünyadaki tek yer ve sayıları 200'ün altında'

Yeni Güney Galler eyaleti Çevre Bakanı Matt Kean, bazı bitkiler zarar görse de "operasyonla" söz konusu alanın korunduğunu ifade etti.

Kean, "Wollemi Milli Parkı, bu ağaçların bulunduğu dünyadaki tek yer ve sayıları 200'ün altında. Onları korumak için her şeyi yapmak zorunda olduğunuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

The Wollemi National Park in NSW is home to the Wollemi Pine, the "Dinosaur Tree". This is the only place in the world where they grow, approx 200 left, exact location is a closely guarded secret. The RFS saved them. 🌲💚🌲💚🌲🎾https://t.co/Civr3xNDMV pic.twitter.com/3Itb9dqLP6 — MillyCat 🇦🇺🌞 (@millyfromoz) January 16, 2020

​

'1994'e kadar artık dünya üzerinde yetişmediği düşünülüyordu'

Korunmasına yardımcı olmak için bu ağaçların tam yerinin gizli tutulmaya devam edileceği kaydedildi.

Fosili bulunan Wollemi çamının, 1994'e kadar artık dünya üzerinde yetişmediği düşünülüyordu.

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.