Yanıp kavrulan Avustralya'da su ararken insanlara verdikleri rahatsızlık gerekçesiyle 5 bin deve katledildi

Avustralya'nın güneyindeki bir Aborijin idaresi, pazar başlayan beş günlük itlafta 5 bin yabani devenin helikopterlerden açılan ateşle öldürüldüğünü duyurdu.

Avustralya'da aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle kontrolden çıkan yangınlar hem yaban hayvanlarının canını alıyor hem de hayvan katliamına gerekçe yapılıyor.

Yangınlar nedeniyle milyarla ifade edilen sayıda hayvan ölürken, su bulmak için yerleşimleri bastıkları gerekçesiyle binlerce deve katledildi.

Mistake 👉🏼 Drinking Water 🐪

Punishment👉🏼 Shoot them 🔫#Australia starts killing 10,000 camels because they drink too much water. 😠🐪 pic.twitter.com/m2rJTIKRrE — Danyal Gilani (@DanyalGilani) January 12, 2020

Avustralya'nın güneyinde yerli Aborijin topluluklarının yaşadığı Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinin yerel idaresi, pazar günü başlatılan deve itlafının beş gün sürdüğünü ve perşembe günü tamamlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre 5 bin yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü.

The culling of camels in #Australia began on Wednesday. It is estimated that around 10k camels will be culled bkz of the water crisis, being #Australia the country with the largest population of wild camels. It seems it was not enough the amount of animals that have perished 😡 pic.twitter.com/81bZNyzhmG — Warriors4Wildlife_SA™🌐Ⓥ🐾 (@AleZ2016) January 10, 2020

Hayvan hakları savunucularının itirazlarına rağmen gerçekleştirilen itlafla ilgili Avustralya hükümeti "Son seçenek olarak başvuruldu. Hayvanların acı çekmemesi sağlandı" dedi.

Avustralya'da deve katliamı başladı! Yetkililer şu ana kadar 5 binden fazla devenin hava operasyonlarıyla öldürüldüğünü açıkladı. #avustralyadakatliamvar https://t.co/jhd03cZFvl — Vegan Derneği Türkiye (@TvdOrgTr) January 16, 2020

Daha önce APY İdaresi Genel Müdürü Richard King, itlafı şöyle gerekçelendirmişti:

"Su arayan develer, bölgenin ücra köşelerinde yaşayan Aborijin topluluklarının toprakları ve evcil hayvan sürüleri üzerinde olağanüstü baskı oluşturuyor. Süregiden kuraklık şartları düşünüldüğünde, devasa deve sürüleri APY topluluklarını ve altyapıyı tehdit ediyor."

APY Yönetim Kurulu üyesi Marita Baker da "Deve sürüleri su arayarak sokaklarda dolaşıyor. Küçük çocukların güvenliğinden endişe ediyoruz" diyerek eklemişti:

"Tüm bu develerin gelmesi, çitleri devirmesi, evlerin etrafında dolaşması ve klimalardan su içmeye çalışması yüzünden korkunç sıcakta daha berbat ve rahatsız koşullara saplandık, kendimizi kötü hissediyoruz."

Avustralya’da develerin ne işi var diye düşündünüz mü hiç? Kıtanın iç kısımlarına seyahatin en kolay yolu olduğu için insanlar tarafından getiriliyor. Ve şimdi ihtiyaç kalmadığı için öldürülüyorlar.



İnsan bu dünyanın en bencil ve zalim yaratığıdır.https://t.co/vpQr0V5OZZ — Cihan Erdönmez🌲🐕🖌 (@forestercihan) January 12, 2020

Avustralya'nın yerli hayvanı olmayan develer, 19. yüzyılda Britanyalı sömürgeciler tarafından Hindistan, Afganistan ve Ortadoğu'dan getirildi. Özellikle orta bölgelerdeki nüfusları yüz binlerle ifade ediliyor. Ülkedeki toplam yabani deve sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.