Güney Avrupa'da hava kirliliği OHAL'i: Dizel yasaklandı, maske takıldı, 'Evde oturun ya da dağa çıkın' çağrısı yapıldı

Küresel iklim krizi yaşandığına dair tartışmaların hararetlendiği dönemde, Avrupa'nın bir kısmı kış ortasına göre sıcak havadan ötürü hava kirliliği yaşıyor. Özellikle İtalya, Bosna, Sırbistan, Kosova ve Makedonya'da rekor düzeyde hava kirliliği karşısında olağanüstü önlemler alınıyor.

Avrupa'nın güneyindeki bir dizi kentten kuru güneşli hava ve hafif rüzgar döneminin uzamasından ötürü hava kirliliğinin çok yüksek düzeylere çıktığı haberi geldi.

İtalya'da başkent Roma dahil büyük şehirlerde kirlilik oranlarını düşürmek için dizel araçların trafiğe çıkmasına geçici yasak getirildi.

Dizel araba, minibüs, kamyonet ve motosikletlerin yasak kapsamına alındığı Roma'da en az 3 gün sürecek kısıtlamaların 1 milyon aracı etkilemesi bekleniyor.

Kuzey İtalya'da partikül patlaması

Roma'daki 13 bölgeden en az 9'unda yasal limitlerin çok üstünde partikül madde (PM10) kirliliği saptandı.

Çevreciler, Roma Belediye Meclisi'ni rapor edilen sonuçlar karşısında harekete geçmekte çok geç kalmakla suçladı.

Havası her daim kirli olan sanayileşmiş kuzeyin Milano, Torino ve Bolonya kentleri de havadaki aşırı partikül artışı nedeniyle başkenttekine benzer önlemlere başvurdu.

İtalya'da yasal sınır metreküpte 50 mikrogram PM10 iken, Bolonya'da bu oran 125'e fırlamış vaziyette.

En çok motordan salınan PM10 ve PM2.5 partikülleri, akciğerlerin derinlerine nüfuz ettiğinden, aşırı yoğunlukları ciddi sağlık tehdidi oluşturuyor.

'Teleferik ücretlerinde indirim'

Güneydoğu Avrupa ile Balkanlar'da yer alan Bosna-Hersek'in pek çok kentinde de insanlar gaz maskeleri takarak sokaklara döküldü.

Hava kirliliği protestolarında hükümetten harekete geçmesi talep edildi.

Kuzeydeki Tuzla'da solunum cihazı ya da gaz maskeleri takmış haldeki yüzlerce kişi, hava kalitesinin düzelmesi için acil eylem çağrısı yaptı.

Başkent Saraybosna'da yetkililer kirliliği dizginlemeye yönelik önlemler almak için üst üste olağanüstü toplantılar düzenledi.

Haftasonunda 'alarm dönemi' ilan eden Bosnalı yetkililer, yollarda araç sayısını azaltmaya yönelik yasaklar uygulamaya başladı.

Teleferik ücretlerinde indirime gidilerek halka 'dağlara çıkma' tavsiyesi yapıldı.

Cuma günü yapılacak yeni toplantıda başka önlemler alınması da bekleniyor.

'Enerji santrallerine filtre'

Son günlerde en kötü hava kirliliği düzeyinin kayıtlara geçtiği şehirlerin başını Saraybosna'nın yanısıra Sırbistan başkenti Belgrad, Kosova başkenti Priştine, Makedonya başkenti Üsküp çekiyor.

Sırbistan'da çarşamba günü olağanüstü toplanan hükümet, astım hastaları başta olmak üzere halka 'mümkün olduğu kadar evden çıkmama ve fiziksel faaliyette bulunmama' uyarısı yaptı.

Başbakan Ana Brnabic, hava kirliliği rekorundan eski tarz ev ısıtma yöntemlerini ve dizel araçları sorumlu tuttu.

Brnabic, araçların karbon salımını daha sıklıkla ve daha sıkı denetleme, enerji santrallerine filtre takma ve ağaç dikme programı açıkladı.