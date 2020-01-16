Birgün'den Eren Aşnaz'ın haberine göre, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvacık’ın Büyükhusun Köyü yakınlarında yapılmak istenen jeotermal sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Büyükhusun Köyü’ nün 1 km. yakınlarında bir Jeotermal arama projesine Çanakkale Valiliği 'ÇED Gerekli Değil' kararı verdi. Firma, çoğu yerde, Gülpınar’da olduğu gibi, jeotermal otel vb. için kaynak aradığını söyleyip köylüleri yanına çekmeye çalışıyor. Projenin dosyasını ve işin arka planını incelediğimizde durumun hiç de öyle olmadığını anladık. Konu tamamen enerji. Ruhsat sahibi firmanın, Bakrom’un bağlı olduğu Yılsan Holding bir enerji, maden ve emlak şirketi. Bakrom’un ruhsatı devraldığı görülen Yerka’ da aslında aynı Holding’in iştiraki. Üçünün de yönetim kurullarında aynı isimler var. Yerka’nın (Yılsan Holding) Ayvacık Tuzla, Taşağıl’ da bir JES Projesi 2018 sonunda 'Çed Gerekli Değil' kararı almış. Biz de süresi içinde dava edemedik ne yazık ki. Firma bu proje için Dünya Bankası’ndan kredi de almış görünüyor Dünya Bankası dokümanlarına göre...İnşaata başladı, başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Tarihi Assos’ta jeotermal amaçlı sondaj çalışmaları için başvuru yapıldı: 'ÇED gerekli değil kararı verildi' https://t.co/IhgROS0oH4 pic.twitter.com/v9OdXBVCvD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2020

'Engel olamaz isek, Assos ve civarı çürük yumurta kokan, zeytinleri kurumuş bir bölgeye dönüşecek'

“Şimdi aynı Holdind Asos’un, Kadırga’nın tepesinde sondaja başlayacak!” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Böylesine önemli turistik, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanlarına yakın nasıl olur da enerji yatırımı öngörülür, akıl fikir almıyor. Yetkililerin aklı tutulmuş olmalı. Ruhsat alanını aşağıdaki haritada görebilirsiniz. Eğer engel olamaz isek, Assos ve civarı, Sazlı, Kozlu, Büyükusun, Kayalar ve diğer köyler Aydın gibi çürük yumurta kokan, zeytinleri kurumuş bir bölgeye dönüşecek. Ondan sonra ne turizm geliri, ne de tarım... Kazdağı Derneği olarak dün Büyükhusun’daydık. Muhtar da vardı. Bilgilendirme yaptık ve dava açmak için çağrıcı olduk. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve köylülerle birlikte dava açmaya hazırlanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olmak isteyen, davaya katılmak isteyen tüm bölge sakinlerine duyurulur” denildi.