Pekin sise teslim: Hava kirliliği seviyesi normun 14 kat üzerinde

Pekin Çevre İzleme Merkezi’nin verdiği bilgiye göre, 18 Ocak Cumartesi günü yerel saatle 12.00’de (TSİ 07.00) şehrin Chaoyang semtinde hava kirliliği seviyesi 356, Fengtai semtinde 308, Mentougou semtinde 251 ve kuzey semtlerinde de 150 ila 250 µg/m3’yü buldu.

Açıklamada, bu durumdan en çok kalp ve akciğer hastalarının etkilenebileceği kaydedilirken, sağlıklı vatandaşların da kendini halsiz hissedebileceği uyarısı yapıldı.

Çocuk, yaşlı ve hastalara, evlerinden çıkmamaları tavsiye edildi. Ayrıca açık havada fiziksel aktiviteden uzak durulması da önerildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, hava kirliliğine karşı mücadele ile çevre korumanın, yoksulluğu yok etme ve finansal riskleri önleme ile birlikte ülkenin '3 temel savaşlardan' biri olduğunu söylemişti.

