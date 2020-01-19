Okyanuslar şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklara ulaştı

Küresel ısınma dünyayı etkilemeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre 2019, kayıt altına alınan insanlık tarihi boyunca en yüksek okyanus sıcaklıklarına ev sahipliği yaptı.

İklim değişikliği ve küresel ısınma hem insanları hem de dünyadaki yaşamı geri dönülmez bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Yapılan yeni analizlere göre okyanuslar, 2019 yılı içerisinde kayıt altında tutulan insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar ısındı.

Çin ve ABD’deki toplam 11 enstitüdeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, yaptığı araştırmada geçtiğimiz beş senede küresel okyanus sıcaklığının hiç olmadığı kadar sıcak olduğunu ortaya koydu.

Webtekno'nun aktardığına göre, Pekin'de bulunan Atmosfer Fiziği Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada 2 km derinliğe kadar olan okyanus sıcaklığını ölçmek için gözlemsel kayıtlar kullanıldı. Oluşan veri boşlukları ise bilgisayar modelleri kullanılarak dolduruldu.

Araştırmacılar, 2019’daki okyanus sıcaklığının 198 -2010 arasındaki ortalama okyanus sıcaklığının 0,075 santigrat derece üstünde olduğunu buldu. Bu artış, ilk bakışta kulağa çok fazla gibi gelmese de 228.000.000.000.000.000.000.000 (228 sekstilyon) jul okyanus sıcaklığına tekabül ediyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Lijing Cheng sıcaklık artışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Anlaşılması daha kolay olsun diye bir hesaplama yaptım. Hiroşima’ya atılan atom bombası 63.000.000.000.000 jul enerjiyle patlamıştı. Geçtiğimiz 25 yılda okyanusların sırtına yüklediğimiz sıcaklık miktarı, Hiroşima’daki patlamanın 3.6 milyar katına eşit” ifadelerini kullandı.

Ölçülen okyanus sıcaklıklarının, su götürmez bir gerçek olduğunu ve küresel ısınmanın bir kanıtı olduğunu söyleyen Dr. Cheng, bu ısınma için insan kaynaklı emisyondan başka herhangi bir alternatif açıklama olamayacağını dile getirdi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. John Abraham ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Neyse ki bu konuda yapabileceğimiz şeyler var: Enerjiyi daha bilinçli şekilde kullanabilir ve enerji kaynaklarımızı daha çeşitli hale getirebiliriz. Bu sorunu azaltacak güce sahibiz."