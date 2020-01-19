Okyanuslar şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklara ulaştı

İklim değişikliği ve küresel ısınma hem insanları hem de dünyadaki yaşamı geri dönülmez bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Yapılan yeni analizlere göre okyanuslar, 2019 yılı içerisinde kayıt altında tutulan insanlık tarihi boyunca hiç olmadığı kadar ısındı.
Çin ve ABD’deki toplam 11 enstitüdeki bilim insanlarından oluşan bir ekip, yaptığı araştırmada geçtiğimiz beş senede küresel okyanus sıcaklığının hiç olmadığı kadar sıcak olduğunu ortaya koydu.
Webtekno'nun aktardığına göre, Pekin'de bulunan Atmosfer Fiziği Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada 2 km derinliğe kadar olan okyanus sıcaklığını ölçmek için gözlemsel kayıtlar kullanıldı. Oluşan veri boşlukları ise bilgisayar modelleri kullanılarak dolduruldu.
Araştırmacılar, 2019’daki okyanus sıcaklığının 198 -2010 arasındaki ortalama okyanus sıcaklığının 0,075 santigrat derece üstünde olduğunu buldu. Bu artış, ilk bakışta kulağa çok fazla gibi gelmese de 228.000.000.000.000.000.000.000 (228 sekstilyon) jul okyanus sıcaklığına tekabül ediyor.
Ölçülen okyanus sıcaklıklarının, su götürmez bir gerçek olduğunu ve küresel ısınmanın bir kanıtı olduğunu söyleyen Dr. Cheng, bu ısınma için insan kaynaklı emisyondan başka herhangi bir alternatif açıklama olamayacağını dile getirdi.
Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. John Abraham ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Neyse ki bu konuda yapabileceğimiz şeyler var: Enerjiyi daha bilinçli şekilde kullanabilir ve enerji kaynaklarımızı daha çeşitli hale getirebiliriz. Bu sorunu azaltacak güce sahibiz."
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