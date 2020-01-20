Silivri'yi kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi

İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla Kurfallı, Akörene, Büyüksinekli, Kabakça köyleri beyaza büründü.

Silivri'nin mahallelerini kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı da görüldü.

'Cuma havanın karla karışık yağmurlu olacağı bekleniyor'

İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

© İHA / Silivri'de kar yağışı mahalleyi beyaza bürüdü.

İstanbul'da havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, yarın en düşük 3, en yüksek 5 derece, 22 Ocak Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, 23 Ocak Perşembe günü en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, 24 Ocak Cuma günü ise en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.