Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bir ihbarı değerlendirerek 8 adet timsah yiyen (alligator tortoise) ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağaya (sulcata tortoise) el koydu. Koruma altına alınan kaplumbağalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapılan bir ihbarı değerlendirerek 8 adet timsah yiyen (alligator tortoise) ve 4 adet mahmuzlu kaplumbağaya (sulcata tortoise) el koydu.

© Fotoğraf : Twitter Noel günü evde tek kalan 'öfkeli' kaplumbağa yangın çıkardı

Buluşma sırasında satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu havanlara ekipler tarafından el konuldu.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan şahıs hakkında idari işlem başlatılarak 7 bin 667 TL idari para cezası uygulandı.

El konularak koruma altına alınan kaplumbağalar ise yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi."