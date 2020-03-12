BM: Çöl çekirgeleri yeniden üremeye başladı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), yayımladığı durum raporunda, Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerinin oluşmaya başladığına dikkat çekti.

​Bölgedeki durumun ‘alarm verici’ seviyelerde olduğu belirtilen raporda, çekirgelerin yeniden üremeye başladığı ve bu sürülerin gıda güvenliğine benzeri görülmemiş tehdit oluşturduğu aktarıldı.

The challenge in #DesertLocust control is that they are mainly in the remote parts of 🇰🇪 with vast tracts lands, coupled with their unpredictable nature and ability to move 100-200km per day. See link on latest update @FAOemergencies https://t.co/dcQi0jt7xo pic.twitter.com/oEFUC0pk76 — FAO in Kenya (@FAOKenya) March 11, 2020

Çekirgeler Irak'a kadar geldi

Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.

Desert Locust situation update👇



The situation is extremely alarming in the Horn of Africa where widespread breeding is in progress and new swarms are starting to form.



This is an unprecedented threat to #foodsecurity and livelihoods. https://t.co/IBn5Kp0zCc#DesertLocust pic.twitter.com/bkvE4agC7u — FAO (@FAO) March 11, 2020

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

​Çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.