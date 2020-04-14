Meksika'da halka kapatılan sahile timsahlar akın etti

New York Post'un haberine göre, yerel basında, Meksika'nın Oaxaca eyaletinde eko turizm beldesi La Ventanilla lagünündeki plajda çok sayıda timsah bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı.
In the absence of people, crocodiles take over Oaxaca beaches. https://t.co/u9G83pYd0n pic.twitter.com/Gdul54TDsb— Mexico News Daily (@mexicond) April 13, 2020
Meksikalı yetkililer, ay başında Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde tüm plajların kapatılması talimatı vermişti.
Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle insanların evlerine çekilmesi ve sokağa çıkma yasakları üzerine vahşi hayvanların şehir merkezlerine indiği görüntüler sosyal medyada çokça paylaşılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)