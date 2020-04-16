İBB Sözcüsü Ongun, Adalar'daki faytonculardan satın alınan atların görüntülerini paylaştı: Şimdi çok daha mutlular

Şimdi çok daha mutlular...



Adalar'daki atlarımız aylık 12,5 ton arpa ile düzenli olarak besleniyor. Veterinerlerimiz sağlık kontrollerini yapıyor, barınaklar yenilendi, göreve başlayan 30 seyis düzenli olarak bakım yapıyor. pic.twitter.com/IdVJjHMppO