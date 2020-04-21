Kayıt
15:44 21 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar

    Sürü halinde görülen yılanlarla ilgili ‘öldürmeyin’ uyarısı: ‘Doğrudan insana saldırmazlar, çoğu zehirsizdir’

    © İHA / METİN TEK
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104187/75/1041877511_0:54:2000:1179_1200x675_80_0_0_9ce71ad6c03f65124906f6c263373f60.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202004211041877710-suru-halinde-gorulen-yilanlarla-ilgili-oldurmeyin-uyarisi-dogrudan-insana-saldirmazlar-cogu/

    Yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, Mardin ve Hakkari'de sürü halinde yılanların görülmesine ilişkin, "Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" değerlendirmesinde bulundu.

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gündür basında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yılanların görülmeye başladığı haberlerini mutlulukla izlediklerini belirti. Sözen, kış uykusundaki kurbağalar, semenderler, yılanlar, kertenkeleler, yer sincapları gibi pek çok canlının artık uyandığını ve ekosistemdeki görevlerini sürdürmek üzere aktivite göstermeye başladıklarını aktardı.

    © Fotoğraf : Twitter
    Yılan yetiştiren kadın, boynuna dolanan pitonla ölü bulundu
    "Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadesini kullanan Sözen, şunları kaydetti:

    "Türkiye doğasında 60'a yakın yılan türü yaşamaktadır ve bunlardan 10 kadarı dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan endemik türlerdir. Hiçbir yılan türü doğrudan insana saldırmaz ve ülkemizdeki yılanların çoğu zehirsizdir. Zehirli olan türlerin 14 tanesi engereklerdir ve zehirli olmalarına rağmen oldukça uysal yılanlardır. Eko sistemde özellikle farelerle beslenerek doğada aşırı çoğalmaları ve böylece insanlara zarar vermelerini, tarım alanlarına zarar vermelerini, pek çok hastalığı insana bulaştırmalarını engellerler. Bu yüzden insanların karşılaştığı hiçbir yılanı öldürmemesi gerekir."

    'Korkutan görüntü' başlığıyla basında yer alan haber hatalı’

    Sözen, bugünlerde ortaya çıkan yılanlarla ilgili üzüntü verici ve insanları hatalı yönlendiren haberlerin basında sıkça yer almaya başladığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

     "Mardin'de çok sayıda su yılanının (Natrix tessellata) görüldüğü ve hepsinin mahalleli tarafından öldürüldüğünü okuduk. Hakkari'de görülen zararsız bir yılan türü olan yarı sucul yılanın (Natrix natrix) görülmesi 'Korkutan görüntü' başlığıyla basında yer aldı. Bu oldukça hatalı işlenmiş haber ve yorumları nedeniyle bu basın kuruluşlarını kınıyorum. Aynı zamanda insanlarımızı bu konuda yeterince bilgilendirememiş olmamız nedeniyle de ülkem adına üzülüyorum. İnsanlarımıza biyolojik çeşitliliğimizi, zenginliğimizi çok iyi bir şekilde öğretmeli ve bir yılanın görülmüş olmasının korkulacak bir şey değil, mutluluk duyulacak bir şey olduğu bilincini yerleştirmeliyiz."

    İlgili konular:

    Almanya'da evden kaçan kobra yılanı aranıyor
    Etiketler:
    Mardin, Hakkari, Mustafa Sözen, Zehirleme, Yılan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mada Adası
    Mada Adası'nda koronavirüsten izole yaşıyorlar
    Karikatür
    ABD'de WTI ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyatı gördü
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet