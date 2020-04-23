Ortalama hava sıcaklığında önümüzdeki yıllarda yeni bir dünya rekoru bekleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) uzmanları, 1 yıllık ve 10 yıllık iklim tahminlerinden toplanan veriler temelinde ortalama hava sıcaklığının 2020-2024 döneminde rekor rakamlara ulaşacağı sonucuna vardı.

Bu yıl 50’ncisi kutlanan 22 Nisan Dünya Günü bağlamında, WMO’den yapılan açıklamada, son 5 yılın tarihin en sıcak 5 yılı olarak kayda geçtiği ve bu eğilimin devam edeceği kaydedildi.

Dünyanın ortalama hava sıcaklığındaki yükselmenin, küresel ısınma etmenlerinden sadece biri. Diğer etmenler havadaki CO2 konsantrasyonu, okyanusların ısınması ve asitlenmesi, deniz seviyesi, buzul kütle dengesi ve Arktik ile Antarktika’daki buz tabakası.

Koronavirüs salgının atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceği, ama bunun iklim alanındaki uzun vadeli ve sürdürülebilir önlemlerin yerini almayacağının altı çizildi. Ayrıca salgını durdurmaya yönelik önlemlerin, iklim değişikliğiyle ilgili hava, iklim ve su tehditlerine karşı mücadeleyi zora sokacağı ifade edildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Kovid-19 sağlık ve ekonomi alanlarında büyük uluslararası krize yol açsa da iklim değişikliğiyle mücadeledeki yetersizlik yüz yıllar boyunca insan refahını, ekosistemleri ve ekonomileri tehdit edebilir” ifadesini kullandı.

Taalas, tüm dünyanın, Kovid-19’a karşı olduğu gibi iklim değişikliğine karşı da çabalarını birleştirmesi gerektiğini kaydetti.