Bakanlık Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlattı.

Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat canlı yayın başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi Twitter hesabında “Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" mesajını paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre yayın şu siteden takip edilebilir: https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html

Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz. #Salda’yı bu linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz➡️https://t.co/9IIz3Aeh7X pic.twitter.com/ZtbC0BELbc — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) April 26, 2020

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