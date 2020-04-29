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    İstanbullular hava kalitesini takip edebilecek

    © REUTERS / Osman Orsal
    Çevre
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202004291041933282-istanbullular-hava-kalitesini-takip-edebilecek/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İstanbul’un havasında yüzde 30’luk iyileşme yaşandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürlüğü’nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi ile artık İstanbullular güncel olarak İstanbul’un hava kalitesini takip edebilecek. Akıllı şehirler kapsamında bir ilk olan platformun tamamı ise Türk mühendisler tarafından geliştirildi. 

    Uluslararası referans standartlara sahip cihazlarla günlük elde edilen veriler, internet ortamında İstanbul halkının erişimine sunuluyor. Platform aynı zamanda Türkiye’deki tek akredite edilmiş Hava Kalitesi Laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

    Siteye erişmek için tıklayın.

    36 istasyonla ölçüm yapılıyor

    Hava kalitesi verilerinin, kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıldığını belirten İBB Hava Kalitesi Laboratuvar Sorumlusu Muhammed Doğan, 26 sabit, 2 adet mobil hava kalitesi izleme istasyonu ile İstanbul’un her köşesinde hava kalitesi ölçümü yapıldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da İstanbul’da 12 istasyonu olduğunu kaydeden Doğan, “Bunlar da bizim ağımıza bağlı. Toplam 36 istasyonla İstanbul hava kalitesinin ölçümleri yapılıyor ve merkezimiz tarafından inceleniyor. Avrupa standartlarında, tam otomatik cihazlarımız var. Bu cihazlar sürekli hava ölçümleri yapıyor. Bu veriler anlık olarak merkezdeki bilgisayara gönderiliyor. Alınan ölçüm değerleri sistem tarafından işlenerek kamuoyu ile anında paylaşılıyor” dedi.

    © Fotoğraf : İBB
    İBB'ye bağlı Hava Kalitesi İzleme Merkezi.

    Güncel hava kalitesi bilgilerine erişilebiliyor

    Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında, Avrupa Birliği “Hava Kalitesi Direktifleri” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ölçümler gerçekleştirdiklerinin belirten Doğan, şunları kaydetti:

    “Hava kalitesi ölçümleri sayesinde, kirlilikten ya da kirlilikten kaynaklanan sağlık sorunlarından endişe duyan halkımız, güncel hava kalitesi bilgilerine erişebilmektedirler. Yapılan ölçümlerle, vatandaş soluduğu havayı bilmenin yanı sıra, bilimsel kurumlar da akademik çalışmalarında ölçüm verilerimizi kullanmaktadırlar.”

    İstanbul'un havası salgın nedeniyle yüzde 30 iyileşti

    Koronavirüs salgını sürecinde İstanbul’un havasında yüzde 30’luk iyileşme yaşandı. Havanın temizlenmesinde trafiğe çıkan araç sayısındaki azalmanın çok önemli olduğunu ifade eden İBB Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, “Olması gereken sınır değer yıllık, partikül madde açısından 40 mikrogram/metreküp. İstanbul genelinde pandemi öncesi, 45 – 55 mikrogram/metreküp seviyelerinde izleyen partikül madde kirleticisi var. Ama şu dönemde seviyeler, 50’nin altına düştü. Bu hafta itibariyle 30 mikrogram/metreküp seviyelerine kadar indi” diye konuştu.

    Geçen yıla göre yüzde 13 iyileşme

    İnsanların sokağa çıkmayıp evde kalmaları trafikteki araç sayısını da azalttığını söyleyen Tüncel, "Azalan araç sayısı İstanbul’un havasına olumlu yansıdı. 2019 ile 2020 yılının aynı dönemlerinin (1 Ocak – 27 Nisan) karşılaştırılmasında ise 2019 yılında 58 olan Hava Kalitesi İndeksli (HKİ) 2020 yılında yüzde 13 iyileşme yaşandı. Ayrıca, İstanbul’da son beş yıl ve 2020 yılı Hava Kalitesi İndekslerine göre en yüksek değer ortalama 58 ile 2017 yılında ölçüldü" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Hava kirliliği, İstanbul
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