Kazdağları'nda altın madeni projesini protesto eden çevrecilere 'çevre düzenini bozmak'tan 57 bin TL ceza

Kazdağları’nda altın madeni projesine karşı 288 gündür nöbet tutan çevrecilere 'toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığını, çevreyi ve ekonomik düzeni bozmak' suçlamasıyla, 57 bin 240 lira idari para cezası kesildi. Çevreciler cezaya ilişkin, “Bir kabahat varsa doğayı korumayanların, suç varsa doğayı katleden şirketlerindir” dedi.

Kazdağları’nda altın madeni projesine karşı 288 gündür nöbet tutan çevreciler, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kişi başı günlük 3 bin 180 liradan 4 günde toplamda 57 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

T24'ün aktardığına göre, nöbet tutan çevrecilerden Ferzan Aktaş, kendilerine kesilen ceza hakkında şunları söyledi:

"Biz kendimizi pandemi sürecinde izole etmiştik. Buna rağmen valilik tarafından idari yaptırım cezaları Kabahatler Kanunu’nu gereğince kesildi. Kanun şöyle diyor: ‘Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla esaslar ve kabahatler sıralanmıştır. Bizler çevreyi korumak için 288 gündür buradayız. Bu eylemimizle hem çevreyi hem de sağlığı koruyarak ahlaklı davranıyor ve toplum düzenini, yaşamını koruyoruz. Ayrıca ekonomik düzeni tarıma dayalı olan bölgenin vahşi madencilik ile yok edilmemesini istiyoruz. Dolayısıyla Kabahatler Kanunu’na aksi yönde hareket etmiyor, kabahat işlemiyoruz. Para cezalarının iptal edilmesi için gerekli itirazlarımızı yapacağız. Tekrar söylüyoruz, biz burada piknik yapmıyoruz. Burada milyonlarca can şirketler tarafından katledilmesin diye nöbet tutuyoruz. Bir kabahat varsa doğayı korumayanların, suç varsa doğayı katleden şirketlerindir.”