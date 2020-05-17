Van'da sulama kanalındaki 3 ton inci kefali kurtarıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için gölden tatlısulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Göç yolunda, İpekyolu ilçesi Karagündüz Mahallesi'nde çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandığı kanalda toplanan inci kefalleri, sulama suyunun kesilmesi üzerine telef olma tehlikesi yaşadı.
Durumu fark eden vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşlarla, kanalda sıkışan 3 ton balığı kovalara doldurarak, motosikletle başka alanlardaki tatlısulara taşıdı.
Ekipler, kanaldan 150 kilogram ölü balık da çıkardı.
- Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için tatlı sulara göç ederken sulama kanalında ölmek üzereyken kurtarılan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kovalarla akarsulara taşındı.© AA / Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için tatlı sulara göç ederken sulama kanalında ölmek üzereyken kurtarılan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kovalarla akarsulara taşındı.© AA / Ali İhsan Öztürk
- Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için tatlı sulara göç ederken sulama kanalında ölmek üzereyken kurtarılan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kovalarla akarsulara taşındı.© AA / Ali İhsan Öztürk
- Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için tatlı sulara göç ederken sulama kanalında ölmek üzereyken kurtarılan 3 ton inci kefali, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kovalarla akarsulara taşındı.© AA / Ali İhsan Öztürk
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)