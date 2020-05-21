Pendik’te bulunan Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pendik’te yer alan Aydos ormanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği öğrenildi.

​