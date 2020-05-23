Bursa'da yarasa dolu mağaraya girdi, bir tanesini eline alıp öptü

Bursa'da 'maceracı' olarak adlandırılan İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip bu hayvanları inceledi. Sargın daha sonra eline aldığı yarasayı öptü.

Bursa'da kendini 'maceracı' olarak adlandıran İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip video çekti. Burada uzun süre hayvanları inceleyen Sargın, eline aldığı bir yarasayı öpüp tekrar saldı.

Aynı videoda Sargın, bir başka yarasanın da tüylerini "Korkma, korkma" diyerek sevdi.