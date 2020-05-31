Tarım arazisine 5 ton kimyasal atık döktüler

Diyarbakır'da özel bir firmaya ait olduğu değerlendirilen kamyonlar, tarım arazisine kimyasal atık dökerken vatandaşların ihbarı ile suçüstü yakalandı. Geniş bir alana yayılan atıklarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da tarımsal alana 5 ton kimyasal atık boşaltan firma hakkında yasal işlem başlatıldı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı.

Belediye tarafından ilgili firma ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılarak olay emniyet güçlerine bildirildi. Belediye ekipleri şu ana kadar kamyon ve tankerlerle yaklaşık 5 ton kimyasal atık döküldüğünü tespit etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrendikten sonra müdahale ettiklerini belirterek gerekli yasal sürecin başlatıldığını söyledi.

Beyoğlu, “Kabul edilemez bir olay. Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemidir, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.