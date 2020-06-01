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    Yunanistan tek kullanımlık plastik ürünlerden kurtulmaya başladı

    © AFP 2020 / FRED TANNEAU
    Çevre
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    Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis, ülke genelinde ‘Tek kullanımlık plastik ürünlerin olmadığı Yunanistan’ adlı kampanyanın başladığını duyurdu.

    Sivil toplum örgütlerinden gönüllülerle birlikte Doğu Attika’daki Shinia plajında biriken çöpleri toplamaya gelen Hacidakis, ülke genelinde ‘Tek kullanımlık plastik ürünlerin olmadığı Yunanistan’ adlı kampanyanın başladığını belirtti.

    Yunan bakan, “Tek kullanımlık plastik ürünlerden vazgeçme projeleri ile ilerleme kaydediyoruz” açıklamasında bulundu.

    Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada ise vazgeçilen ürünleri strafor saklama kapları ve bardaklar, kulak temizleme çubukları, tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık, tabak ve pipet şeklinde sıraladı.

    ‘Plastik şişelere değer biçilerek, iade eden vatandaşlar paralarını geri alabilecek’

    Açıklamaya göre bir ay sonra Yunanistan Başbakanı'nın talimatıyla Avrupa Topluluğu’nun ilgili direktifi, Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yasa tasarısına dahil edilecek. Kamu sektöründe tek kullanımlık plastiklerin imhasına ise Ocak 2021'den itibaren başlanacak.

    Su ve meşrubat plastik şişelerinin geri dönüşümünü teşvik etmeyi planlayan bakanlık, plastik şişelere birkaç sentlik fiyat biçecek ve şişeleri iade eden vatandaşlar bu paralarını geri alabilecek.

    ‘Yeşili ve çevreyi korumaya yönelik politika’

    Hacidakis, “Topluluğun tek kullanımlık plastik ürünlerin toplatılması ile ilgili direktifini sadece Avrupa Birliği’nin direktifleri bunu zorunlu kıldıkları için değil, aynı zamanda bu politikaya derinden inandığımız için uyguluyoruz. Bu yeşili ve çevreyi korumaya yönelik politikadır” diye konuştu.

    Kampanyanın başladığını duyuran Hacidakis, plastik ürünlerle ilgili sorunun boyutlarını ortaya koyan rakamları da paylaştı.

    Buna göre Avrupa’da her yıl 26 milyon tonun üzerinde plastik atıklar toplanıyor, bunların 3’te 1’lik kısmı yeniden işleniyor. AB’nin verilerine göre deniz atıklarının yüzde 85’ini plastik ürünler oluşturuyor. Deniz atıklarının yüzde 50’si tek kullanımlık plastik ürünlerden, yüzde 27’si ise balıkçılıkta kullanılan olta takımlarından oluşuyor.

    Yunanistan’da her gün yaklaşık 1 milyon plastik bardak kullanılıyor, buna göre yılda kullanılan plastik bardakların sayısı ise 350 milyon adedi buluyor.

    Etiketler:
    Yunanistan, Plastik poşet, Plastik atık, plastik çöp, Plastik
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