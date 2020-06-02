Adıyaman'da ölü yüzlerce balık: Büyük balıklar henüz canlıyken vatandaşlarca toplandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı’nda ölü binlerce balık görüntülendi. Balıkların ölüm nedeni araştırılırken, bir süre önce balıkların yaşadığı Göksu Çayı’ndan kum çıkartıldığı ve çayın yönünün değiştirildiği öğrenildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Altınlı Köprü bölgesi Göksu Çayı’nda yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Toplu balık ölümünün gerçekleştiği Göksu Çayı'nın akış yönünün Çetintepe Barajı inşaatı bölgesinde bir süre önce değiştirildiği öğrenildi. Balıkların yaşadığı Göksu Çayı’ndan kum çıkartıldığı ifade edildi.

Yumurtlama sezonu olduğu için yüzlerce balığın bıraktığı yumurtalar ve yeni yavrular gölette yaşam mücadelesi veriyor. Toplu balık ölümlerini fark eden köylüler durumu Gölbaşı Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakamlık balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verdi.

Adıyaman'ın Göksu Çayı'nda çok sayıda ölü balık bulundu https://t.co/aHWytoW6Bh pic.twitter.com/MRrNl27p1c — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020

​Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerini etkileyen çevresel faktörler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise balıkların ölümüne neden olan şeyin bulunması için balık ve su numuneleri alacağı aktarıldı.

Balık ölümlerini fark ederek sosyal medyada paylaşan ve çiftçilik ile uğraşan Ramazan Ersaran, buna birilerinin ‘dur’ demesi gerektiğini belirterek, milyonlarca balık ve yumurtasının öldüğünü iddia etti.

Başka bir vatandaş ise büyük balıkların daha önceden canlı iken vatandaşlar tarafından toplandığını, geriye küçük ölü balıkların kaldığını söyledi.