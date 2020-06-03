Kırklareli Valiliğinden Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama: Arıtılmadan atık su bırakıldığı tespit edildi

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Teke Deresi kirlilikten beyaz akıyor" gibi haberlerin gündeme getirilmesinin ardından, ilgili kurumların derede incelemelerde bulunduğu belirtildi.

#KuzeyOrmanları'ndan tertemiz doğan Ergene Nehri'nin önemli bir kolu olan #TekeDeresi kirlilikle boğuşuyor.



Derede, balık ölümlerinin yaşandığını belirten köy sakinleri, su ihtiyaçlarını gideremediğini dile getirerek derenin kirliliğini protesto ettiler.https://t.co/OfnZYEI2cE pic.twitter.com/RbvfbcEACf — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) May 7, 2020

​Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kirliliğin nedeninin belirlendiği kaydedilen açıklamada, "İncelemeler sonucunda İnece Belediyesi arıtma tesisinden Teke Deresi'ne arıtılmadan atık su bırakıldığı tespit edilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli hukuki yaptırımlar tesis edilmiştir." ifadesi kullanıldı.