Bir yılda deniz ve kıyılardan 65 bin tondan fazla çöp toplandı

Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği, deniz çöpleriyle etkin mücadele için geçen yıl başlatılan 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı. Türkiye'deki deniz ve kıyılardan en fazla plastik atık ve sigara izmariti çıktı.

Geçtiğimiz yıl deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için başlatılan 'Sıfır Atık Mavi' ile birlikte başlatılan deniz çöpleri temizliği kapsamında bugüne kadar toplam 261 bin metreküp yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.

Toplanan atığın yaklaşık 49 bin tonunu plastik atıklar oluşturdu. Plajlarda plastiklerden sonra en fazla sigara izmariti tespit edildi.

En fazla atık toplayan illerin başında ise İstanbul geldi. İstanbul'u sırasıyla Samsun, Antalya, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Trabzon takip etti.

Mavi Bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi

Proje kapsamında plaj temizliği çalışmaları da daha etkin hale getirildi ve temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayrak uygulamasında 2020 yılında son dönemlerin en büyük artışı sağlandı. Bu kapsamda mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi.

Atıkların kaynakta ayrı toplandığı, çevreyle uyumlu mavi bayraklı marina sayısı ise 2020 yılında 22 oldu.