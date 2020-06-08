Belaruslu ekipler Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Belaruslu kurtarma ekiplerinin orman yangınlarını söndürmede Türkiye’ye yardım ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Belarus Acil Durumlar Bakanlığı’ndan hava ekipleri dağlık ve ormanlık alanlarda görevde ve çevre yangınlarında Türk ekiplere yardım ediyor. İki Mi-8 helikopteri Marmaris ve Çanakkale’deki bölgeler üzerinde 31 uçuş gerçekleştirdi, 108 kez su bıraktı. Toplamda 52.78 saat uçuş yapıldı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca ekiplerin ekim ayına kadar Türkiye’de kalacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Belaruslu ekipler birkaç yıldır uluslararası işbirliği çerçevesinde başka ülkelere doğal afetlerde yardım ediyor. Yunanistan, Rusya, Letonya, Gürcistan ve Sırbistan destek verilen ülkeler arasında.