Pakdemirli: Hani doğanın kıymetini anlamıştık?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kişisel Twitter hesabında hafta sonu sokağa çıkan vatandaşlardan geriye kalan çöp yığınlarının fotoğraflarını paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde doğanın kıymetinin anlaşıldığı şeklindeki görüşlere atıfta bulunan Pakdemirli, bu fotoğrafları "Hani doğanın kıymetini anlamıştık?" notuyla yayınladı.
Hani doğanın kıymetini anlamıştık? pic.twitter.com/m2nnMYuROk— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 8, 2020
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