Norilsk’te yakıtın nehre aktığı termik santralin yöneticileri gözaltına alındı

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, TETs-3 termik santralinin direktörü, baş mühendisi ve yardımcısının gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan yöneticiler, çevre koruma kurallarını ihlal ederek çevre için ağır sonuçlara yol açmakla suçlanıyor.

Daha önce aynı suçlamadan termik santralin, yakıtın aktığı tanktan sorumlu bir bölüm başkanı gözaltına alınmıştı.

Petrenko, delik oluşan tankın 2018’de onarılması gerektiğini, ama termik santral yönetiminin tankı kullanmaya devam ettiğini anlattı.

Termik santral sahibi Rus nikel üreticisi Norilsk Nickel (Nornickel) şirketinden yapılan açıklamada, yöneticilerin gözaltına alınması “çok acımasız bir tedbir” olarak nitelendirildi.

Norilsk’te bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Soruşturma Komitesi depolama tankında bir delik olduğunu tespit etmişti. Toplamda 100 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor.