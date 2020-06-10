130 yıldır rastlanmayan burun boynuzlu ejderha yeniden ortaya çıktı

İtalyan araştırmacı Elio Modigliani, 19. yüzyılın sonlarında Endonezya ormanlarında keşfettiği ve burnun ucunda boynuz olan sıra dışı bir kertenkeleyi Avrupa’ya getirerek Cenova Doğa Tarihi Müzesi’ne hediye etmişti. Bunun üzerine hayvana Modigliani kertenkelesi (Harpesaurus modiglianii) veya burun boynuzlu ejderha adı verilmişti.

2018’de, biyolog Chairunas Adha Putra, Sumatra’nın dağlık bölgesinde, burnunda ince çıkıntı olan ölü bir kertenkele bulmuştu. O güne kadar bilim insanları, burun boynuzlu ejderha kertenkelesinin yok olduğunu düşünüyordu.

Putra bir kez daha adaya gitti. Amaç, Harpesaurus modiglianii’nin yaşayan bir üyesini bulmaktı. Biyolog şanslıydı, ağaçlardan birinde bu nadir türün bir üyesini tespit etti. Hayvanı ölçen ve fotoğrafını çeken bilim insanı bir süre hayvanın vahşi doğadaki davranışlarını gözlemledi.

Cenova müzesindeki örnekle karşılaştırıldığında, Putra’nın bulduğu canlı kertenkele, çevresindeki bitki örtüsüne göre değişme özelliğini taşıyan açık yeşil renge sahip.