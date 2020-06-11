Rusya’da mahkeme, Norilsk’teki TETs-3 termik santralinin direktörünü tutukladı

Krasnoyarsk Bölge Mahkemesi Sözcüsü Oksana Veselova, Norilsk Şehir Mahkemesi’nin TETs-3 termik santrali direktörü Pavel Smirnov’un dizel yakıtının dökülmesine ilişkin davada 31 Temmuza kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Veselova, Smirnov’un Çevre Koruma Kurallarının ihlali maddesi gereğince cezaevine gönderildiğini söyledi. Aynı suçlamadan termik santralin, yakıtın aktığı tankından sorumlu bölüm başkanı Aleksey Stepanov tutuklanmıştı.

Daha önce Norilsk’te dizel yakıtının dökülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında TETs-3 termik santralinin direktörü Pavel Smirnov, baş mühendis Aleksey Stepanov ve yardımcısı Yuriy Kuznetsov gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çevre koruma kurallarını ihlal ederek çevre için ağır sonuçlara yol açmakla suçlanıyor.

Soruşturma komitesi ayrıca, Norilsk Belediye Başkanı Rinat Ahmetçin’i duruma gerektiği şekilde müdahale etmediği için ihmalkarlıkla suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk'te 20 bin ton dizel yakıtın nehre akmasını 'federal ölçekte olağanüstü hal' olarak niteledi ve çevre mevzuatının yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Mayıs sonunda Rusya’nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk’te bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Soruşturma Komitesi depolama tankında bir delik olduğunu tespit etmişti. Toplamda 180 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor.