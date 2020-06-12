Kayseri'de bir yılan avcısı: 'Eve geldi, 15 dakikada buldu, metresini 300 liraya yakalıyor'

Kayseri'de 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara, metresi 300 liraya elleriyle yılan yakalıyor. Kara, insanları büyük bir dertten kurtardığını söylüyor.

Havaların ısınması ile birlikte Kayseri'de görülen yılan sayısı artmaya başladı. Dün Güzelyazı mahallesinde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Durumu fark eden Sayit, 'yılan avcısı' olarak bilinen 48 yaşındaki İsmail Kara'yı aradı.

Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı. Sayit, yaşananları "Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" diye anlattı.

'Yılan avcısı' Kara, ömrünün dağlık alanlarda geçtiğini ve yılan türlerini adı gibi bildiğini iddia ediyor. Talep fazla olduğu için bu işi paraya döktüğünü söyleyen Kara, "Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum" dedi.

Kara ayrıca, çevre illerden de 'yılan yakalama' işi için çağrıldığını söylüyor.