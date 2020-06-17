Rusya Soruşturma Komitesi: Nornickel'e çevre koruma kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açıldı

Rusya’nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk kentinde mayıs sonunda bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıtının dökülmesi ile meydana gelen kaza ile ilgili yankılar sürerken dünyanın en büyük nikel üreticileri arasında adı geçen Noriyskiy Nikel (Nornickel) şirketinin çalışanlarına, farklı bir olayla ilgili çevre koruma kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açıldığı öğrenildi.

Rusya Soruşturma Komitesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre kimliği belirlenemeyen Nornickel ve çevre koruma kurallarına uyulmasından sorumlu Mehanobrinjiniiring şirketinin çalışanları hakkında, 2017-2019 döneminde bir dizi ihlal sonucu Talnah zenginleştirme tesisinin atık sularını Tomulah Nehri’ne akıtılmasına yol açtıkları ve çevre koruma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza davası açıldı.

Açıklamada, “Noriyskiy Nikel ve Mehanobrinjiniiring şirketlerinin kimlikleri belirlenemeyen çalışanları hakkında, Rusya Ceza Yasası’nın 246. Maddesinde öngörülen (çevre koruma kurallarının ihlali) suçu nedeniyle ceza davası açıldı” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın doğal kaynaklarının denetiminden sorumlu ajansı Rosprirodnadzor’un raporuna göre çevreye verilen zararın 154 milyon rubleye (yaklaşık 15.1 milyon TL) eşdeğer olduğu ifade edildi.

Norilsk kentinde mayıs sonunda Nornickel’e ait TETs-3 termik santralindeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıtının dökülmesi kazası ile ilgili olarak 4 ayrı ceza davası açılmıştı.