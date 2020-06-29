İBB, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri üzerine harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ifadesi ile ‘Ölü Göl’ haline getirilmiş Küçükçekmece Gölü ile ilgili hızla çalışma yapılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri üzerine hızla bir çalışma yapılmasını talep etti. Bunun üzerine ölümlerin kaynağının saptanması için alınan su ve balık numuneleri detaylı bir analiz için laboratuvara gönderildi.

İBB Çevre Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri, yaşanan balık ölümlerinin kaynağına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayacak. ibb.istanbul'un aktardığına göre İSKİ'den de konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“Küçükçekmece Gölü, hiçbir zaman su kaynağı olarak kullanılmamıştır. Göle, yıllar boyunca akan atık su sebebiyle, su kalitesi önemli ölçüde kirlenmiştir. Ayrıca Göl’e, tatlı su kaynağı olan Sazlıdere üzerine DSİ tarafından baraj yapılmasıyla, tatlı su girişi de önemli ölçüde azalmıştır. Bu sebeplerle, Küçükçekmece Gölü’nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri yaşanabilmektedir. Bu ölümler geçmiş yıllarda da görülmüştür."