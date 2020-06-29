İstanbul'da sahile giden vatandaşların arkalarında bıraktığı manzara tepki çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen YKS sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde sahillere gitmişti. Çoğu kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görülmüştü.

Bugün sahile giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İnsanların piknik ve yürüyüş yaptığı sahil şeridindeki kayaların arası çöplerle doluydu. Kayaların arasındaki ve çimlerdeki çekirdek kabukları ve plastik atıklar ise çirkin bir görüntü oluşturdu.

© İHA / İnsanların piknik ve yürüyüş yaptığı sahil şeridindeki kayaların arası çöplerle doluydu.

'Piknik yapmaları çok normal ama temiz bırakmaları gerekiyor'

İnsanların çöpünü çöpe atması gerektiğini söyleyen Serdar Sağlam, “Çok üzücü tabi, burayı hepimiz kullanıyoruz, böyle olmaması lazım. İnsanların çöpünü çöpe atması gerekiyor. Herkes buraya çöpünü atarsa yaşayamaz hale geliriz. Hastalık daha da çoğalır. İnsanlar evde sıkıldı. Normalleşme sürecinde gelip piknik yapmaları da çok normal ama temiz bırakmaları gerekiyor. Çimlere daha çok çöp bırakıyorlar ve yanlarında çöp kutusu var atmıyorlar” dedi.

© İHA / “Ben buraya gelen insanları çok uyarıyorum. Bizim insanımız maalesef duyarsız. Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım."

'Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım'

İnsanları çöp konusunda uyardığını belirten Sadıç Erhan, “Ben buraya gelen insanları çok uyarıyorum. Bizim insanımız maalesef duyarsız. Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım. Taşların üzerinde çok çöp var, bırakıp gidiyorlar. Alkol şişeleri, kola şişeleri, cips paketleri ne ararsanız var” şeklinde konuştu.