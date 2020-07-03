Maymunların, uğruna 'makine gibi' çalıştırıldığı hindistan cevizi yağı ve sütü gibi ürünler raflardan iniyor

Tayland’da vahşi yaşamdan koparılan maymunların, hindistan cevizi toplamak amacıyla makine gibi çalıştırıldığının ortaya çıkmasının ardından, bazı market zincirleri bu hayvanların topladığı meyvelerden elde edilen hindistan cevizi yağı ve sütünü raflarından kaldırdı.

Dünyanın önde gelen hayvan hakları kuruluşlarından olan PETA, Tayland’da vahşi yaşamdan koparılan çok sayıda maymunun, seri üretim amacıyla hindistan cevizi toplamak için eğitildiğini belirtti. Boyunlarından zincirlenmiş bir halde makine gibi çalıştırılan maymunların günde yaklaşık bin kadar hindistan cevizi topladığı, toplanan ürünlerden hindistan cevizi yağı ve sütü üretildiği kaydedildi.

A Thai farm has been using monkeys to harvest products like coconut water and milk https://t.co/Ot7yC2Au4c — The Telegraph (@Telegraph) July 2, 2020

Durum büyük tepki çekerken; Waitrose, Ocado, Co-op ve Boots gibi büyük İngiliz süpermarket zincirleri artık raflarında bu ürünlere yer vermeyeceğini açıkladı. Morrisons şirketi ürünleri tamamen kaldırdığını duyururken, Sainsbury's ise durumu tedarikçileriyle görüştüğünü belirtti.

Bir insanın günde yaklaşık 80 hindistan cevizi toplayabildiğini belirten uzmanalra göre, özellikle erkek maymunlar bu nedenle üreticiler tarafından sömürüye açık görülüyor.

BREAKING! Investigation reveals terrified young monkeys are kept chained, driven insane, abused, and forced to climb trees to pick coconuts – ALL for coconut milk, cream, oil, and other products.



[Narrated by @PeterEgan6] pic.twitter.com/QF0VjJwZ4E — PETA UK (@PETAUK) July 2, 2020

'Aşırı stres belirtileri gösteriyorlar'

PETA’nın verdiği bilgiye göre Tayland’da maymunların köle gibi çalıştırıldığı en az sekiz çiftlik bulunuyor. PETA bu çiftliklerde ayrıca maymunlara meyve toplamanın yanı sıra; bisiklete binme, basketbol oynama gibi ‘turistleri eğlendirme’ amaçlı eğitimlerin de verildiğini belirtiyor.

Hayvanlara çok kötü muamele edildiğini söyleyen PETA görevlileri, “Bu tesislerdeki hayvanlar, ki çoğu yavruyken yasadışı bir şekilde alıkonulmuş, aşırı strese bağlı tipik davranışlar sergiliyorlar. Maymunlar ya eski lastiklere zincirleniyorlar ya da etraflarında dönmelerine bile izin vermeyecek kadar olan kafeslere tıkılıyorlar” dedi.

Görevliler, maymunların çaresiz bir şekilde pek çok kez kaçmaya çalıştığını da ekledi.