Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı. Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilişkin olarak bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Açıklamada yangına müdahale eden ekipler şöyle sıralandı:

"1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisi."