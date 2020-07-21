Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın birkaç saat içerisinde kontrol altına alındı.