Gaziantep Nurdağı'nda yangın: 3 hektarlık alan zarar gördü

Yangın Nurdağı-Adana karayolu İbişler mevkiinde meydana geldi. Yangında 3 hektarlık örtü ve makilik alan zarar gördü. Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 hava aracı, 3 arazöz (su tankı), 1 su tankı ile müdahale etti.

© İHA / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına geçildi.

Öte yandan 15 Temmuz’da Nurdağı’nda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış, 2 hektarlık alan zarar görmüştü.