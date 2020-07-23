Kanal İstanbul bölgesindeki ormanların orman vasfı kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2 yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı "Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik ve bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Gruptaki arkadaşlarımla görüşmeleri yaptık. Kanalın inşası için gerekli olan mevzuat çalışmasını tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla sürdürülüyor" açıklamasının ardından gözler bir kez daha projeye çevrildi. Projenin yasal altyapısıyla ilgili çalışmalara başlanırken, projeyi üstlenecek firma da bu yıl belli olacak.
Proje alanında yer alan taşınmazların kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütecek. Gemilerin geçiş ücretleri ile ücretsiz geçiş izinleri; trafik yoğunluğu, geminin ve yükün cinsi, sosyal ve ekonomik faktörlere göre Ulaştırma Bakanlığı tarafından, yönetmelikle belirlenecek.
Tüm gelir Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplanacak
Yapımının 7 yıl sürmesi beklenen ve 10 yılda 181.5 milyar gelir getireceği hesaplanan projede kamunun elde edeceği tüm gelirler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulacak 'proje' hesabında toplanacak. Bu gelirler, kamunun üstlendiği ödemeler tamamlanıncaya kadar, Kanal İstanbul geri ödemesinde kullanılacak.
Proje, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleşecek. Suyolu, bütün olarak ihale edilebileceği gibi kısımlara ayrılarak da ihale edilebilecek. Ayrı ihale yapılması durumunda, tamamlanan kısımların kullanım bedeli ödemeleri başlayacak.
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Orman vasfı kalkıyor
Kanal İstanbul ve koruma kuşağı sınırları içerisinde kalan orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak. Yerine 2 katı büyüklüğündeki başka alan orman olarak tescil edilecek. Düzenlemenin ihale öncesi yasalaşması planlanıyor.
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