Gelibolu'da orman yangını: 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile müdahale ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda 5 ayrı noktada başladığı bildirilen yangın, 2 uçak, 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 175 personel ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Tarım arazilerinde yer alan balyaların zarar gördüğü yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle saat 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasında kalan Çamburnu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı: Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldıhttps://t.co/0LAqgGpbDd pic.twitter.com/b45wXstvJe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 26, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Ekiplerimiz bugün 17 farklı yangına müdahale etti. Çalışmaları yerinde görmek için Çanakkale’deyim. Lütfen çok daha duyarlı, çok daha dikkatli olalım" dedi.

Ekiplerimiz bugün 17 farklı yangına müdahale etti. Çalışmaları yerinde görmek için Çanakkale’deyim.



Lütfen çok daha duyarlı, çok daha dikkatli olalım. pic.twitter.com/IWAI6dzTb2 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 26, 2020

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